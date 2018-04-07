Doğan’dan KAP’a satış açıklaması

Doğan’dan KAP’a satış açıklaması. Doğan Holding’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu içerisinde (KAP) uygulanan duyurusu esnasın da 6 Nisan itibari ile Demirören Grubu ile hisse ise satış sözleşmesi imzalanmış olduğu açıklandı.

Doğan Gazetecilik AŞ’de bulunan paylarımızın ise tümü olarak 132.000.000,00 Amerikan Doları, Hürriyet Gazetecilik ile Matbaacılık da ki AŞ’de ise paylarımızın ise tümünün 155.000.000.00 Amerikan Doları, Doğan TV Holding AŞ’de ki ise paylarımızın ise bütün olarak 599.674.050.30 Amerikan doları olduğu Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ile Tahsilat Sistemleri ise AŞ da bulunan paylarımızın ise tüm olarak 7.000.000,00 Amerikan doları olduğu bildirildi. Doğan İnternet Yayıncılığı ile Yatırım AŞ’de ki paylarımızın ise tüm olarak 4.042.004,10 Amerikan Doları olduğu saptandı.