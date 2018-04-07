TSK: Son bir haftada 108 terörist öldürdü

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TSK: Son bir haftada 108 terörist öldürdü
TSK: Son bir haftada 108 terörist öldürdü admin Tarih: 2018-04-07 Saat: 18:12:45
Güncelleme : 2018-04-07 18:12:45Bu içerik 23 kez okundu.
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TSK: Son bir haftada 108 terörist öldürdü

TSK: Son bir haftada 108 terörist etkisiz hale getirildi. TSK: “Terör ile Mücadele Harekatı kapsamı içerisinde ise, 31 Mart-06 Nisan 2018 tarihleri içerisin de ise, 4’ünün iddia edilenlere göre lider olduğu kadro da ise bulunması üstüne ise toplam olarak ise 108 terörist de etkisiz şekle bürünmüştür.

Muhtelif tipte ise 34 silah elde edilmiş olduğu, 59 el yapımı patlayıcısı olduğu ise anlaşılmış olması üzerine ise imha edilmiş olduğu” da saptandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Terör ile Mücadele Harekatı içerisinde ise, 31 Mart-06 Nisan 2018 tarihleri içerisinde ise 4’nün söz konusu olan lider kadrosun da bulunmasının üstüne ise toplam olarak 108 teröristin ise etkisiz şekle getirilmiş olduğu da bildirildi.

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