Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi

Uçağı kaçıran yolcu kapıyı kırıp aprona girdi. Moskova dan gelmiş olan ve Bakü’ye ise gitmek amaçlı ise Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali 220 numaralı olan körüğe gelmiş olan Rus Yolcu ise, uçağı da kaçırmış olduğu 502 numaralı olan kapıyı ise kırmış ve aprona girdiği ise saptandı.

İstanbul da Atatürk Havalimanı içerisinde ise THY’nin ise TK-416 kadar ise sayılı olan uçağı ile saat 23.45’te ise Moskova üzerinden gelmiş olan Rus yolcu olan Elshad Guseinzadei 45, ise ardından da saat 01.45 olması ütüne de Bakü’ye varacak olan uçağın ise kalkışı esnasın da olan ise temizlenmiş bir salon içerisinde ise olan 220 numaralı olan körüğe girdi.