Tarihi eser bulunan evin bahçesinde kaçak kazı yapanlar

Tarihi eser bulunan evin bahçesinde kaçak kazı yapanlara gözaltı. Adana da Kozan ilçesi içerisinde bir evin bahçe kısmından kaçak yollar ile kazı yapmış olduğu öne sürülen 16 şahıs ise jandarma ekipleri tarafından gözaltı altına alınmış olduğu saptandı.

Arazi sahibi ise Yasemin Biçer, de altı şahsın ise müze müdürlüğü içerisinde görevli bir şekilde gelmiş olduklarını söyleyip kazı işlemi yaptıkları bildirildi. Alınan bilgilere göre ise, ilçeye bağlı olan Hamam Köyü Mahallesi içerisinde Serkan ile Yasemin Biçer’e ise ait olarak görülen tarihi eserlerin ise müze müdürlüğü tarafından ise kapatılmış şekilde gözetimde tutulduğu da saptandı.

Adana da İl Jandarma İstihbarat ile Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ise haber verilmesi sonrasın da kaçak kazı yapmış olan dört şahıs gözaltına alındı.