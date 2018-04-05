Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı

Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı. Eskişehir de Osmangazi Üniversitesi içerisinde silahlı saldırı yapıldı. Anadolu Ajansının ise atlamış olduğu son dakika haberlerine göre ise, Eğitim Fakültesi içerisinde bir araştırma görevlisi olduğu anlaşılan, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ile okutmanın da canına kast etti.

Eskişehir de ise Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Olan Hasan Gönen, ise saldırganın Volkan Bayar adlı araştırma görevlisinin olduğunu dile getirdi.

Bugün ise saat 15.00 suların da Osmangazi Üniversitesi içerisinde Meşelik Kampüsün de bulunan öğretim üyesi ise Eğitim Fakültesin de tehdit oluşturdu. Araştırma görevlisi olduğunu saptayan saldırganın ise açmış olduğu ateşte dört şahıs hayatını kaybetti. Saldırının ise sebebinin ne olduğu hala saptanamadı. 9