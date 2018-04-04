Ankara'da dengeleri değiştiren ortaklık

Ankara'da dengeleri değiştiren ortaklık. ABD köşeye sıkıştı Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı olan Putin ile İran da ise Cumhurbaşkanı olan Ruhani’nin ise katılımı ile beraber “Suriye” ile alakalı ise Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi meydana geldi.

Görüşme de sonucun da ise ortak basın toplantısı yapıldığı ise liderler, tarafından ise Türkiye-Rusya ile İran arasında ise iş birliğinin de devam edeceğini saptadı. Zeytin Dalı Harekatı içerisinde ise öne sürülen Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, ise Menbiç de bulunan terör örgütü olan PKK’nın ise Suriye kolu olduğu bilinen YPG/PYD’li teröristlerden ise temizlenecek olduğunu açıkladı.

Erdoğan, ise “Menbiç arındırılana kadar devam edeceğiz” diye söyledi. Cumhurbaşkanı, ise toplantı tarihinin de yakın bir zaman içerisinde saptanacağını açıkladı.