'Menfez Paşası'ndan şehit ailesine şok sözler

'Menfez Paşası'ndan şehit ailesine şok sözler. Marmaris de, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sırasın da ise Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bir suikast girişimin de oldukları askerler içerisinde bulunduğu ile bir menfez de ise yakalanmış ve ağırlaştırılmış şekilde müebbet hapis cezasına çarptırılmış olduğu saptanan, Çiğli de ise, 2’nci Ana Jet Üssü’nün ise “Paşa” takma adı ile örgüt imamı olan eski Astsubay olduğu saptanan Zekeriya Kuzu’nun ise, isteklerinin dışarısında ise hareket halinde olan şehit ailesini ise tehdit etmiş olduğu anlaşıldı.

Diğer taraftan ise, askeri bir yargının ise bitirilmesi sonucun da ise şehidin de ailesi tarafından ise bir defasında da, Yıldırım’ın ise ölüm ile alakalı olduğu şahısların ise yargılanması amaçlı soruşturma talebinde olduğunu dile getirdi.