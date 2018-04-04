Freni patlayan kamyonet

Freni patlayan kamyonet sonu oldu. Trabzon da Ortahisar ilçesi içerisinde Kalkınma mahallesin de ise yokuş aşağı doğru gitmekte olduğu ile freninin ise patlamasının ardından kontrol altından çıkmış olan kamyonetin çarpmış olduğu üniversite öğrencisi genç kız yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre ise, KTÜ Tıp Fakültesi Yokuşu’ndan da aşağı yöne doğru gitmekte olduğu ve sonrasın da ise hala saptanamayan 61 DT 056 plakalı olan kamyonetin ise, freninin patlaması sebebi ile kontrol içerisinden çıkmış olduğu Tufan Pastanesi ön kısmında ise kaldırım da yürümekte olan üniversite öğrencisi olan 22 yaşında ki Sema Yönev’e doğru çarpmış olduğu anlaşıldı.

Kamyonetin ise tekerleğinin altında kalmış olan genç kızı kurtarmak amaçlı da etrafta bulunan insanlar tarafından ise büyük mücadele de bulundukları, kamyonetin sürücüsü ise kaza sonucun da bölgeden kaçmış olduğu saptandı.