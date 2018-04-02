Fındıktan 1,2 milyar dolarlık ihracat geliri

Fındıktan 1,2 milyar dolarlık ihracat geliri. Dünya fındık üretimi içerisinde %75’ini ise, ihracat da ise %70’ini ise elinde tutmuş olduğu Türkiye de ise, 2017-2018 ihracat sezonunun ilk 7 ayı içerisinde ise 191 bin 656 ton kadar iç fındık elde etti.

İhracata karşılık olarak ise ele geçirilmiş olan döviz miktarı ise 1 milyar 214 milyon doları aştığı bildirildi. Karadeniz Fındık Mamulleri ile İhracatları Birliği tarafından ise yapılmış olan duyuru sonrasında, 1 Eylül 2017 de gerçekleşen fındık ihraç sezonunun ise Mart ayı ortalaması içerisinde Standart natürel şekilde iç fındığının ise kentalinin de (100 kg) ortalama olarak ise 612 dolardan ise işlem yapmış olduğunu saptadı.