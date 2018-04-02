Şehidimizin kimliği

Şehidimizin kimliği belli oldu. Öğrenen kahroldu Sağlık Bakanı olan Ahmet Demircan, “Yüzlerce sağlık çalışanı gibi Burak kardeşimiz ise görev de bulunmuş olduğu Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezinden ise gönüllü bir şekilde savaş alanına gittiği ve kutsal bir görevi ise icra da bulunduğu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Şehitlik gibi yüce bir mertebe de nail olduğu Burak kardeşime ise Allah’tan rahmet, yakınları ile bütün sağlık camiamıza ise başsağlığı diliyorum” diye söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ise Zeytin Dalı Harekatı kapsamı içerisinde ise fedakar bir şekilde ise görev de bulunduğu ve sağlık çalışanlarından olan UMKE görevlisi olan Burak Tatar’ın, ise bugün de Afrin bölgesi içerisinde ise el yapımı olduğu bilinen bombanın ise patlaması sonrasın da şehit düştüğü saptandı.