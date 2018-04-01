Suudi Prens , ABD'ye yalvardı

Suudi Prens , ABD'ye yalvardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Donald Trump ise “Suriye içerisinden kısa bir zaman sonra çıkacağız” diye açıklama da bulunmasına rağmen ise Suudi Prens olan Selman ise “ABD, Suriye’den çıkmamalı” diye söyledi.

Suudi Arabistan da Veliaht Prensi olan Muhammed bin Selman, ise Time dergisi içerisinde bir röportaj da bulundu. Selman, ise ABD Başkanı olan Donald Trump tarafından ise “Suriye den ise kıza zaman içerisin de çıkacağız” diye duyurdu.

Suriye de ise ABD gücünün, Washington’un bu ülkenin geleceği ile alakalı söz hakkını kazanmasına büyük imkan sağlayacaktır.” Diye söyledi. Selman, ise yapmış olduğu açıklamasın da şu şekilde konuştu “Amerikalı askerler tarafından ise Suriye’den ise uzun vadeli şekilde olmasa da orta vade içerisinde olmalarını istiyoruz.