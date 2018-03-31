Sinop'ta kıyıya yunus ve kuşlar vurdu

Anasayfa GÜNCEL Sinop'ta kıyıya yunus ve kuşlar vurdu
Sinop'ta kıyıya yunus ve kuşlar vurdu
Sinop'ta kıyıya yunus ve kuşlar vurdu admin Tarih: 2018-03-31 Saat: 20:28:21
Güncelleme : 2018-03-31 20:28:21Bu içerik 37 kez okundu.
Reklam

Sinop'ta kıyıya yunus ve kuşlar vurdu

Sinop'ta sahile ölü yunus ve kuşlar vurdu. Ölüm sebepleri açıklanması ise henüz daha söylenemeyeceği  belirli incelemelerin hemen ardından açıklanacağı bildirildi.

Bahçeler sahiinde tam 4 tane ölü yuus ve ölmüş kuşlar bulan vatandaşlar durumu yetkili kişilere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler ölü hayvanları oradan topladı ve inceleme yapmak üzere gönderildi. 

Yunusların ölümü hakkında ön bir bilgilendirme olarak Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak tarafından bir açıklama geldi. Açıklamasında yunusların denizde balıkçıların ağlarına takılıp oksijensiz kalmasından dolayı öldüğü açıklandı. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır