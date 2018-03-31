Sinop'ta kıyıya yunus ve kuşlar vurdu

Sinop'ta sahile ölü yunus ve kuşlar vurdu. Ölüm sebepleri açıklanması ise henüz daha söylenemeyeceği belirli incelemelerin hemen ardından açıklanacağı bildirildi.

Bahçeler sahiinde tam 4 tane ölü yuus ve ölmüş kuşlar bulan vatandaşlar durumu yetkili kişilere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler ölü hayvanları oradan topladı ve inceleme yapmak üzere gönderildi.

Yunusların ölümü hakkında ön bir bilgilendirme olarak Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak tarafından bir açıklama geldi. Açıklamasında yunusların denizde balıkçıların ağlarına takılıp oksijensiz kalmasından dolayı öldüğü açıklandı.