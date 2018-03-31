Yolcu otobüsü yandı kül oldu

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Yolcu otobüsü yandı kül oldu
Yolcu otobüsü yandı kül oldu admin Tarih: 2018-03-31 Saat: 20:24:36
Güncelleme : 2018-03-31 20:24:36Bu içerik 11 kez okundu.
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Yolcu otobüsü yandı kül oldu

Elde ettiğimiz bilgilere göre Atakan Uysal tarafından 34 UJ 9141 plakalı Zonguldak-İstanbul seferini yapmakta olan yolcu otobüsü D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Akçakoca Tepeköy mevkisine geldiği zaman bir anda motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü  hemen aracı yol kenarına çekti ve yolcuları tahliye etti. İtfaiyeye haber verilirken alevler kısa süre içerisinde otobüsün büyük bir kısmı yandı.

  İtfaiye ekipleri varır varmaz müdahaleye başladılar ve tam 45 dakika sürdü.  Büyük bir bölümü kül olan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yolcular ise bir başka otobüse alındı.  Göstergelerde sorun yokken uyarıyı diğer araç sürücüleri bildirdi. 

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