Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturması

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı. Savcı olan Mehmet Kiraz, ise makamı içerisinde şehit düşmesi ile alakalı ise soruşturma içerisinde ise DHKP-C’li olan teröristlere de silah vermiş olunduğunu ise açıklayan avukat tutuklu yargılandı.

Savcılıktan ise mahkemeye vermiş olduğu sevk yazısı içerisinde ise, şüpheli şahsın avukatın olduğu DHKP-C terör örgütünün ise sansasyonel eylemler içerisinde ise planlama ile lojistik temin aşamaların da ise kullanmış olduğu “Gizli Gruplar (Karıncalar)” adının verilmiş olduğu üstüne ise bulunduğu ile silahı ise teslim ettiği olayın ise faillerine de vermiş olduğunu da açıkladılar.

Nöbetçi ise sulh ceza hakimliği tarafından sorgusunu sürdürecek olan şüpheli M.C., ise tutuklu yargılandığı ve üzerine ise cezaevine sevk edildiği ise saptandı.