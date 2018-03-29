Irak Cumhurbaşkanı tartışmalı bütçeyi onaylamadan Resmi Gazete'de yayınladı

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Irak Cumhurbaşkanı tartışmalı bütçeyi onaylamadan Resmi Gazete'de yayınladı
Irak Cumhurbaşkanı tartışmalı bütçeyi onaylamadan Resmi Gazete'de yayınladı admin Tarih: 2018-03-29 Saat: 18:02:39
Güncelleme : 2018-03-29 18:02:39Bu içerik 33 kez okundu.
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Irak Cumhurbaşkanı tartışmalı bütçeyi onaylamadan Resmi Gazete'de yayınladı

Irak Cumhurbaşkanı tartışmalı bütçeyi onaylamadan Resmi Gazete'ye gönderdi. Irak Cumhurbaşkanı olan Fuad Masum, ise tartışmalı bir şekilde 2018 bütçesini ise kabul etmeden, paylaşılması amaçlı Resmi Gazete’ye yolladı.

Genel Sekreter olan Ani, söz konusu olan bütçe içerisinde 31 madde de yasal bir şekilde tartışmalı olduğunu ise anlaşıldıklarını ise fakat, meclisin ise bunları tekrardan göz önünden geçirmiş olduğunu istemediğini dile getirdi.

Irak da ise 2018 bütçesi içerisinde ise, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne ise (IKBY) ayrılmış olan bütçe de geçmiş olan yıllar içerisinde değişim de olduğu %17’den ise 12’ye indiği bildirildi. Yaklaşık olarak ise 88 milyar kadarı ile dolarlık bütçe, Kürt milletvekillerinin ise boykotuna rağmen ise meclisten geçmiş olduklarını söyledi.

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