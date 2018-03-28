Pizzaya tükürmenin anlamı

Pizzaya tükürmenin altından bakın ne çıktı. Eskişehir de yaşanan bir olay da bir kurye tarafından pizzanın içerisinde tükürmüş olduğunun görüntüleri ile suç şebekesi tarafından kasten uygulamış oldukları ile pizza şirketinden ise şantaj da bulunarak 1 milyon lira istenmiş olduğu öne sürüldü.

Firma yetkilisi olan Feyzal Güler, ise bu konu ile alakalı mahkemeye başvurduğu saptandı. Güler, ise bu yaşanmış olan olay ile alakalı şu şekilde konuştu. “Bizlere yeni olarak işe girmiş olan bir kurye.

Olay ile ilgili gelişme tarzı ise farklı. Bu organize bir şebekenin yapmış olduğu iş. Bu görüntünün ise kasten kameranın ön kısmında çekildiğini söyledi. Ardından ise bu görüntü ile beraber bize geldikleri birde 1 milyon TL şantaj da bulunduklarını açıkladı.