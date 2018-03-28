Telefon dolandırıcılarının yöntemi

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Telefon dolandırıcılarının yöntemi
Telefon dolandırıcılarının yöntemi admin Tarih: 2018-03-28 Saat: 17:52:16
Güncelleme : 2018-03-28 17:52:16Bu içerik 25 kez okundu.
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Telefon dolandırıcılarının yöntemi 

Telefon dolandırıcılarının insanları nasıl kandırdığı ortaya çıktı. Üsküdar Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Tarhan, yapmış olduğu açıklamasın da şu şekilde konuştu “Telefon dolandırıcılarının kasten hipnoz yapılmaktadır. Şahsın ise gözü açık bir şekilde olduğu, karar merkezini ise diğer kişiye verir.” Diye söyledi.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü olan Psikiyatrist olan ise Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ise telefon dolandırıcılarına karşı hipnoz numarası ile dikkatleri çektiği, “Şahsın ise gözünü kapatmadığı ve bilmiş olarak hipnozu gerçekleştirir.

Telefon dolandırıcıları ise, bilgili olarak hipnoz tekniğini ise yapmaktadır. Şahsın ise gözü açık halde olduğu, ve bütün olanların ise bilincinde olarak konuştuğu gibi göstermekte fakat aklın ile beynin ise karar verme merkezini bu yüzden bilincini ise diğer şahsa yönlendirir.” Diye söyledi.

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