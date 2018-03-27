Bingöl'de Mart ayında karla mücadele

Bingöl'de Mart ayında karla mücadele. Bingöl de ise Genç ilçesi içerisinde bulunan Geyikdere köyü alanın da ise, Mart ayının sonuna gelinmesi ile alakalı İl Özel Dairesi ile ilgili olduğu kar ile mücadele ekipleri tarafından ise çalışmaları da aralıksız olarak sürmektedir.

Türkiye de ise birçok kısım da bulunan bahar havasının ise etkisini devam ettirdiği, gündüz ise hava sıcaklığının da 0-1 derece kadar düşük olduğu ise Bingöl de Genç ilçesi ile alakalı da Geyikdere köyü yolunda ise kardan arındırılması ile alakalı çalışmalar sürmektedir.

Bingöl de ise İl Özel İdare Müdürlüğü’ne bağlı olan ekipler tarafından ise, Geyikdere bölgesi içerisinde alan alan 5-6 metre kadar artışta bulunduğu karı ise temizlemiş olduğu, yol temizleme de ise çalışmaları devam etmektedir.