PKK'nın sözde Afrin komutanı her şeyi itiraf etti

PKK'nın sözde Afrin komutanı her şeyi itiraf etti. Deniz yolu ile alakalı Türkiye’ye gelecek olduğu ve eylem yapma girişimin de ise olduğu terörist olan Muhammed Reşşo, ise kullanmış olduğu sözlerin de ise bilgiler de bulundu.

Mersin de ise, Muğla ile Antalya istihbarat şube müdürlükleri ile alakalı, 4 teröristin ise eylem de bulunmak ile terör örgütünün ise Ege-Akdeniz açılımın da bulunduğu grubun da ise faaliyet de bulunması sonrasın da Suriye’den ise deniz yolu ile beraber Muğla da ise Fethiye İlçesi içerisinde gelmiş olduklarını saptadı.

Ekipler tarafından ise, iki otomobil ile 7 şahsı ise yakalamış olduklarından sonra ise, ormanlık kısım da ise 8 teröristi de sağ halde elde edildi.