Ve ilk uçak Türkiye'ye geldi

Ve ilk uçak Türkiye'ye geldi. Dalaman dan sezon ile alakalı ilk olan charter uçağı ise İsrail den gelmiş olduğu bildirildi. İsrailli olan 160 turist ise Dalaman Havalimanı içerisinde yapılan tören ile karşılanmış olduğu saptandı.

Türkiye de yaz sezonu içerisinde fazlası ile yoğun bulunduğu havalimanların dan birisi olan ise Dalaman Havalimanı’na da sezonun ilk Charter uçağı inmiş olduğu bildirildi.

Telaviv de ise bulunan turistler de tören ile karşılanmıştır. Havalimanına ise inmiş olan uçağa da, bölge de olan su tanklarının ise su sıkması ve Turistler ile görsel bir şölen gerçekleşti. 14 ve 15 bin kadar İsrailli turist getirmeyi düşünüyoruz” diye söylediği bildirildi.