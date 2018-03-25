Denizli'de araç su birikintisine devrildi

Denizli'de araç su birikintisine devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti. Denizli de Tavas ilçesi içerisinde, bir otomobil tarafından yol kenarın da bulunan bir su birikintisine doğru devrilmiş olduğu ve sonrasın da ise beş şahıs da yaşamını yitirdi, bir şahıs ise yaralanmıştır.

Edinilen bilgilere göre ise, Denizli den Muğla’ya doğru yol almakta olan altı şahısın ise içerisinde olduğu ve hangi şahsın kullandığı ise saptanamayan 20 YF 082 plakalı olan araç, sürücüsünün ise direksiyon hakimiyetini yitirmesi sebebi ile Sarıbat Mahallesin de bulunan yol kenarı kısmında olan su birikintisin de devrilmiş olduğu saptandı.

Etraf da ki insanların ise durumu bildirmeleri sonucun da olay alanına polis, itfaiye ile sağlık ekipleri de gönderildi.