'Evlatlarımız için kamera konmalı'

İhlas Medya da ‘Çocuk parklarına da güvenlik kamerası’ kampanyası ile bütün aileleri de umut ettirdi.

Pek çok aile ise bu çalışmanın başlatılması amaçlı belediyelere de bildirim de bulundu. İhlas Medya da kuruşlar tarafından olduğu Türkiye Gazetesi, ile TGRT Haber ile İhlas Haber Ajansı’nın ise (İHA) ‘Çocuk parklarına da güvenlik kamerası yerleştirilsin’ diye açıklama da bulundu.

Bu yöntem ile ise şüphelilerin de kolay bir halde gözükeceği de, kameraların ise vazgeçmeleri amaçlı olduğunu dile getirdi. Bu şekilde ki çalışma içerisinde ise fazlası ile olmakta. Parklar da ise güvenliklerin de daha da çoğaltılması lazım” diye dile getirdiği saptandı.