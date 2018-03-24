İzmit'te inşaat kazısı esnasında bulundu

İzmit'te inşaat kazısında bulundu. Çuvalla götürdüler... İzmit’te ise bir inşaat tarafından temel kazısı esnasın da tarihi olan mezar görüldü.

Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından ise inceleme ve araştırmalar yapılırken, inşaat çalışması ise bir süre duraksadı. Eski İstanbul Yolu Caddesin de bulunan Müteahhit olan Naci Kaya’nın ise, yaptırmış olduğu inşaat tepesi kısmında temel kazısı esnasın da iş makinesine benzer bir cisim bulundu.

İş makinesini ise çalıştırmakta olan Bahattin Ördem, ise polisi arayıp haber verdiği söylendi. Mezarın ise durmuş olduğu kısım da polis ile Kocaeli Arkeoloji ile Etnoğrafya Müzesi tarafından ise arkeologlar bulundu. Uygulanan inceleme sonrasın da ise cismin de tarihi bir mezar olduğu anlaşıldı.