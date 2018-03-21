Mutluluğu aramakla mutsuz olmayın

Mutluluğu ararken daha fazla mutsuz olmayın. Düzenlenmiş olan Bilimsel araştırmalara göre ise, mutluluk amaçlı çaba sarf eden insanların boşuna olduğunu söyledi.

Bilim insanları ise, mutlu olmak düşüncesi ile yapılmış olan faaliyetlerin de vatandaşlar da ters etki yarattığı bir sarmala çekebileceği öne sürüldü.

Mutlu olmak… Yeryüzünde bulunan vatandaşların bir çoğu, sürdürdükleri yaşamların da en önemli hedefleri mutluluğu yakalamak olduğunu ve bunun için uğraşlar edinmekte. Fakat yeni yayımlanmış olan bir araştırma içerisinde, mutluluk amaçlı sarf etmiş olan insanların tam tersine bir etki oluşturduğunu da açıkladı.

Araştırma da ise, Birleşmiş Milletlerin ise 2013 yılı içerisinde Dünya genelin de bulunan vatandaşların sürdürmüş oldukları hayatların da mutluluğun önem farz ettiği ve değişikliği çoğaltmak amaçlı ilan da bulunduğu 20 Mart Uluslararası Mutluluk Günü olarak öncesi görüntülendi.