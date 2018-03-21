Ender hastalığından kurtuldu

Minik Şiar ender görülen hastalığından kurtuldu. Erzurum da, 100 bin kadar doğum da görülmekte olan doğuştan “Ön kol kısmında ki kemik yokluğu” hastalığı sebebi ile beş yaşında olan Şiar Süslü’nün, ise ters tarafta olduğu anlaşılan el bileği, de Bölge Eğitim ile Araştırma Hastanesi içerisinde yapılmış olan ameliyat ile beraber düzene girdi.

Şiar Süslü, ise söz konusu olan hastaneler de ki girişimlerinden ise sonuç elde edemediği amaçlı ameliyat için de ailesi tarafından Erzurum da ki BEAH El Cerrahi Bölümü kısmına götürüldü.

Hastane de ise tetkik ile takip sonucun da El Cerrahi Uzmanı olan Dr. İbrahim Avşin Öztürk, ile ekibi tarafından ameliyat esnasın da elde edilen minik Şiar’ın ters olmakta olan sol el bileğini onarması üstüne eski sağlığına geri döndü.