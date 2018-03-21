Yalnız yaşayan adamın ibretlik ölümü

Yalnız yaşayan adamın ibretlik ölümü. Adana da 59 yaşında olan Yılmaz Gökçe, de tek odalı olan evinin içerisinde sandalye üstünde oturmuş bir şekilde ölü cesedine rastlandı.

Alınan bilgilere göre ise, olay Seyhan ilçesi, Çuputçu Mahallesi içerisinde gerçekleşti. 59 yaşında olan Yılmaz Gökçe, tek odalı evinin içerisinden öğle vaktine kadar dışarıya çıkmadığı için ona devamlı yemek götürmekte olan bir şahıs şüphelendiği ve girmiş olduğun da ise Gökçe’yi, de sandalye üstünde kıpırdamadan durduğunu anlayan kişi, direk olarak 112 Acil Servis ekiplerine bildirimde bulundu.

Olay alanına gelmiş olan ekipler tarafından ise Gökçe’nin yaşamını yitirdiği saptandı. Gökçe’den ise geriye kalmış olan tek şey üstünde ki ibretlik görüntüsü ile masa üstünde ki yemekleri olmakta.