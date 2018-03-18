İngiltere Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Anasayfa GÜNCEL İngiltere Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İngiltere Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İngiltere Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Harun Güçlü Tarih: 2018-03-18 Saat: 13:05:05
Güncelleme : 2018-03-18 13:05:05Bu içerik 28 kez okundu.
Reklam
Büyük Britanya Büyükelçisi Laurie Bristow, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na, Rusya bakanlığı raporlarının basın servisi için çağrıldı.

Daha önce Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, İngiliz tarafına verilen tepki tedbirleri hakkındaki tüm kararların kabul edildiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Londra'nın eylemlerine yanıt olarak İngiliz diplomatlarını ihraç etmeye hazır olduğunu söyledi.

13 Mart'ta İngiliz Büyükelçisi de Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır