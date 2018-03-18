İngiltere Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyük Britanya Büyükelçisi Laurie Bristow, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na, Rusya bakanlığı raporlarının basın servisi için çağrıldı.
Daha önce Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, İngiliz tarafına verilen tepki tedbirleri hakkındaki tüm kararların kabul edildiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Londra'nın eylemlerine yanıt olarak İngiliz diplomatlarını ihraç etmeye hazır olduğunu söyledi.
13 Mart'ta İngiliz Büyükelçisi de Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.