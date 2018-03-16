Türk vatandaşlarına verilen süresiz oturum

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Türk vatandaşlarına verilen süresiz oturum
Türk vatandaşlarına verilen süresiz oturum admin Tarih: 2018-03-16 Saat: 23:25:29
Güncelleme : 2018-03-16 23:25:29Bu içerik 37 kez okundu.
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Türk vatandaşlarına verilen süresiz oturum

İngiltere Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı. İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından, Ankara da Anlaşma çerçevesi içerisinde Türk insanlarına da vermiş olduğu süresiz oturum hakkını ise bugünden itibari ile ortadan kaldırmıştır. Birde artık uzatma vizesi olacağı saptandı.

İngiltere de ise İçişleri Bakanlığı, Ankara da Anlaşması çerçevesi içerisin de Türk insanlarına da vermekte olduğu süresiz oturum hakkını da ortadan kaldırmıştır.

Ankara da ise Anlaşma da ki başvurularına göre de Türk insanlarının da başvuruları sırasın da 1 yıl boyunca, bu sürenin ise son kısmında 3 yıl boyunca vize almakta olduğu ile 4 yılın ise bitirilmesi sonrasın da süresiz olarak oturum hakkına da girmekteydiler. 9

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