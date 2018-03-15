Doruk bebeğin Cumhurbaşkanı sevgisi

Doruk bebeğin Cumhurbaşkanı sevgisi. Erzurum da Oltu ilçesi içerisinde iki aylık olan Doruk bebek, de Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini duyduğu an sakinleşmektedir.

Oltu’nun Yasin Haşimoğlu Mahallesi içerisinde ikamet de bulunan Engin ile Müjgan Sirke çifti için de ilk göz ağrısı olduğu iki aylık olan oğulları olan Doruk Yusuf, ise ağlamış olduğu anda Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın ise sesini duyduğu anda susmakta.

Cumhurbaşkanımızı fazlası ile seviyoruz. Oğlumuzun ise Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi de kundak da iken başladı” diye söyledi. Bu durum ise şaşkınlık yaşamış olduklarını dile getiren babası olan Engin Sirke, “Afrin de asker yetiştirmekteyiz oğlumuz ise Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten gönülden bağlı olduğunu belirtiyor.