Doruk bebeğin Cumhurbaşkanı sevgisi

Anasayfa GÜNCEL Doruk bebeğin Cumhurbaşkanı sevgisi
Doruk bebeğin Cumhurbaşkanı sevgisi
Doruk bebeğin Cumhurbaşkanı sevgisi admin Tarih: 2018-03-15 Saat: 18:32:57
Güncelleme : 2018-03-15 18:32:57Bu içerik 28 kez okundu.
Reklam

Doruk bebeğin Cumhurbaşkanı sevgisi

Doruk bebeğin Cumhurbaşkanı sevgisi. Erzurum da Oltu ilçesi içerisinde iki aylık olan Doruk bebek, de Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın sesini duyduğu an sakinleşmektedir.

Oltu’nun Yasin Haşimoğlu Mahallesi içerisinde ikamet de bulunan Engin ile Müjgan Sirke çifti için de ilk göz ağrısı olduğu iki aylık olan oğulları olan Doruk Yusuf, ise ağlamış olduğu anda Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın ise sesini duyduğu anda susmakta.

Cumhurbaşkanımızı fazlası ile seviyoruz. Oğlumuzun ise Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi de kundak da iken başladı” diye söyledi. Bu durum ise şaşkınlık yaşamış olduklarını dile getiren babası olan Engin Sirke, “Afrin de asker yetiştirmekteyiz oğlumuz ise Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten gönülden bağlı olduğunu belirtiyor.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır