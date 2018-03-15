Afrin'de patlamada bir şehit

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Afrin'de patlamada bir şehit
Afrin'de patlamada bir şehit admin Tarih: 2018-03-15 Saat: 18:31:06
Güncelleme : 2018-03-15 18:31:06Bu içerik 28 kez okundu.
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Afrin'de patlamada bir şehit 

Afrin'de patlama, 1 askerimiz şehit oldu. TSK: “Zeytin Dalı Harekatı kapsamı içerisinde, 15 Mart da 2018 tarihin de olan Afrin bölgesi içerisinde icra da bulunan arama tarama faaliyetleri sırasın da, el yapımı olan patlayıcının ise patlaması sebebi ile sonrasın da bir kahraman da silah arkadaşımız şehit düşmüştür.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından olan Afrin ile alakalı devam ettirilen Zeytin Dalı harekatı içerisinde şehit düşen Erzurumlu olan Piyade Teğmen Muhammed Kır’ın, ise acı haberleri de ailesine söylendi.

Acı haberi almış olan şehit yakınları ise, apartmana gelmiş oldukları saptandı. Bekar olduğu anlaşılan Şehit Teğmen Muhammet Kır amaçlı yarın Kayseri yada Erzurum da tören düzenlemesi beklenmektedir.

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