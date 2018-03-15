Afrin'de patlamada bir şehit

Afrin'de patlama, 1 askerimiz şehit oldu. TSK: “Zeytin Dalı Harekatı kapsamı içerisinde, 15 Mart da 2018 tarihin de olan Afrin bölgesi içerisinde icra da bulunan arama tarama faaliyetleri sırasın da, el yapımı olan patlayıcının ise patlaması sebebi ile sonrasın da bir kahraman da silah arkadaşımız şehit düşmüştür.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından olan Afrin ile alakalı devam ettirilen Zeytin Dalı harekatı içerisinde şehit düşen Erzurumlu olan Piyade Teğmen Muhammed Kır’ın, ise acı haberleri de ailesine söylendi.

Acı haberi almış olan şehit yakınları ise, apartmana gelmiş oldukları saptandı. Bekar olduğu anlaşılan Şehit Teğmen Muhammet Kır amaçlı yarın Kayseri yada Erzurum da tören düzenlemesi beklenmektedir.