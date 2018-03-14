3 DEAŞ üyesi yakalandı

Samsun'da 3 DEAŞ’lı tutuklandı. Samsun da ABD tarafından Ankara Büyükelçiliğine karşı saldırı da bulunacağı belirlenmiş olan kişiler ile alakalı olan iki şahıs ve DEAŞ’ın ise söz konusu olarak emri ile bağlantılarının da bulunduğunu öne sürüldüğü 1 Iraklı ise tutuklu yargılanmıştır.

Samsun da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise devam edilen soruşturma kapsamı içerisinde ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise, DEAŞ’ın da söz konusu olarak emriyle alakalı bağlantılarının da olduğunu öne sürmüş olan Irak uyruklu olan Fahd Tlebb S.S., ie Qahtan Shareef A.A., ile Faraj Hamdan A.A., yı ise yapılan operasyon ile yakalanmış ve gözaltına alınmış olduğu saptandı.