Raco'da huzur

Özgürlüğüne kavuşan Raco'da huzur hâkim. Türk Silahlı Kuvvetleri olan (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu olan ÖSO ise teröristlerden arındırmış olduğu, Afrin’in, de stratejik olarak öneme sahip olduğu Racı beldesi merkezi içerisinde halk evlerine ise dönmeye başlamıştır.

Harekat kapsamı içerisinde kısa süre öncesin de teröristlerden arındırılan ile örgütün ise ciddi yığınak yapmış olduğu, direniş göstermiş olduğu alanlar da olan Raco beldesi amaçlı ekip tarafından görüntü altına alındı.

TSK da ise 20 Ocak içerisinde hudut güvenliği ile bölge de ki istikrarı da gerçekleştirmek amaçlı Suriye de Kuzeybatı kısmında Afrin de bulunan YPG/PKK ile DEAŞ mensupları tarafından ise etkisiz hale getirildikleri ile dost ile kardeş halkı ise teröristlerden baskı ile zulmünden ise kurtarmak amaçlı ÖSO desteği ile başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı ise başarı ile devam etmektedir.