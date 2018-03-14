Rusya'da İngiltere'ye medya tehdidi

Rusya'da İngiltere'ye medya tehdidi. Rusya da, İngiltere de Rus TV kanalı Russia Today’in ise ülke içerisinde lisansını da ajan krizi sebebi ile dolayısı ile engellemek amaçlı, İngiliz medyasını ise Rusya da sınır dışı etmek amaçlı tehdit de bulundu.

İngiltere Medya Düzenleyicisi olan, İngiltere Salisbury şehri içerisinde eski bir Rus ajanına karşılık olarak düzenlenen kimyasal saldırının arka kısmında ise Moskova da olması durumun da ise Rus kanalı Russia Today’in ise İngiltere de ki çalışma lisansını ise reddedeceğini dile getirmiştir.

Eski Rus ajanı ise kritik durumun içerisinde sürmüş olduğu, İngiliz yetkilileri ise olay ile alakalı inceleme de bulunmuş olduğu saptandı.