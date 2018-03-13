Ordu’da EDS dönemi başladı

Vali Yavuz, Ordu’da EDS döneminin başladığını açıkladı. Ordu da Vali olan Seddar Yavuz, yakın zaman içerisinde Elektronik Denetleme Sistemine (EDS) uygulanacağı duyuruldu. Vali Yavuz, ise Ordu da çalışmaların sürdüğünü EDS sistemi ile alakalı ise açıklamalar yaptı.

Trafik güvenliğinin ise modern şekilde toplumların da en fazla tartışmış olduğu konular ile alakalı birisi olduğunu dile getiren Vali Yavuz, ise “Yapılacak olan EDS ve trafik güvenliğini ise sağlamaktayız. Başka yönden ise vatandaşlara da ek olarak külfet, yükümlülük olmayacaktır.

Ordu da ise EDS çalışmalarını ise devam ettirmek üstüne Vali yardımcımız başkanlığı içerisinde bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon da ise çalışmaları devam ediyor.” Diye söyledi.