Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart'ı 10 bin kişi uğurladı

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Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart'ı 10 bin kişi uğurladı
Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart'ı 10 bin kişi uğurladı admin Tarih: 2018-03-13 Saat: 21:34:24
Güncelleme : 2018-03-13 21:34:24Bu içerik 31 kez okundu.
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Afrin şehidi Uzman Çavuş  Taner Kart'ı 10 bin kişi uğurladı 

Afrin şehidi Uzman Çavuş Taner Kart'ı 10 bin kişi uğurladı. Afrin ile alakalı Zeytin Dalı Harekatı içerisinde Cinderes de el yapımı olan patlayıcının ise EYP infilak etmesi sonrasın da şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, ise Ordu da bulunan Ünye ilçesi içerisinde, yaklaşık olarak 10 bin kadar şahısın da katılımı ile yapılan tören ile son yolculuğa uğurlanmıştır.

Tankçı olan Uzman çavuş Taner Kart, ise naaşı Ünye ilçesi olan Cumhuriyet Meydan’ına götürüldü. Bu alanda ise öğlen namazı içerisinde namazına ise müteakip tören yapıldı.

Tören de ise annesi olan Nurlu, baba İlhan Kart ve şehidin eşi olan Ayşe Kart’da yakınları tarafından da teselli aldı.

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