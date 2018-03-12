Kandilliden korkutan açıklama

Kandilliden korkutan açıklama, 'Göstere göstere geliyor'. Kandilli de Rasathane Müdürü olan Prof. Dr. Özener, beklenmiş olan Marmara depremi amaçlı “Göstere göstere gelmekte” diye yorum yazdığı ve “Kuzey Anadaolu Fayı’nda ise 1939, 1942 , 1944, 1957 ile 1999 depremler de kırmış olduğu alanlara da bakacağı ve geride parçalanmayan bir tek olarak Marmara Denizi’nin ise içi kalmaktadır.

En iyi ihtimal üstünde ise, 7.2. büyüklüğü içerisinde deprem oluşacaktır. 20 yıl da geç kalırsa büyüklük 7.4 olur.” Diye söyledi.

Kandilli de Rasathane Müdürü olan Prof. Dr. Haluk Özener, beklenmiş olan Marmara depremi ile alakalı “Kuzey Anadolu Fayı göstere göstere gelmektedir. 1939’dan beri ise kırılmamış olan tek bir alan olmakta.