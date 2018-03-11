Almanya'da camiye hain saldırı

Almanya'da camiye hain saldırı. Başkent olan Berlin de Reinickendorf semti içerisinde, Diyanet İşleri ile alakalı Türk İslam Birliğin de ise (DiTİB) bağlı olan Koca Sinan Camiisi içerisinde gece saatleri sırasında atılmış olan yanıcı madde sebebi ile yangın oluştu.

Bu saldırı ile beraber ise son olarak üç ay içerisinde Almanya da ise camiiler de dönük uygulanan saldırılar sonucun da sayısının 24’e kadar arttığı saptandı.

Almanya da ise camilere yapılmış olan saldırılar ile alakalı bir yenisi de eklenmiştir. Başkent olan Berlin de ise Reinickendorf semtinin içerisinde Diyanet İşleri ile alakalı Türk İslam Birliğin de ise (DİTİB) ile alakalı olan Koca Sinan Camiisi içerisinde Pazar günü gece saat tam olarak 02.05 sularında ortaya çıktı.