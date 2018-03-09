Esenyurt'ta yangın

Esenyurt'ta yangın. Esenyurt da henüz saptanamayan bir sebepten dolayı çıkmış olan yangın da bir binanın çatısına sıçramış olduğu saptandı.

Yangın ise saat 16.00 suların da Esenyurt Sultaniye mahallesin de 615 sokak da olan bir bina içerisinde apartman boşluğunda oluştu. Şuana kadar anlaşılamayan bir sebepten dolayı çıkmış olan yangın daha da büyüdüğü ve çatıya sıçramış olduğu anlaşıldı.

Yangın is rüzgarın da etkisi ile beraber bitişikte olan başka bir binanın çatısına daha sıçramıştır. Yangını fark eden insanlar ise durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İhbar üstüne ise olay yerinde gönderilen Esenyurt Beylikdüzü ile Avcılar İtfaiye ekipleri de yangına müdahale de bulundu. Yaklaşık olarak bir saat kadar devam eden çalışma sonrasın da ise yangın söndürülmüştür.