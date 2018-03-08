Gaziosmanpaşa'da can pazarı

Gaziosmanpaşa'da can pazarı kamerada. Gaziosmanpaşa da Küçükköy içerisinde bir apartman da ki 2 katından düşmüş olan yaşlı bir adamı mahalle sakinleri battaniyeleri ile branda uygulayarak kurtardıkları saptandı. Yaşanmış olan can pazarında ise kamera görüntülerine anı anıyla görüntülendiği, ve olay sonrasın da ise bir dram çıkmıştır.

Yaşlı adamın ailesine yük olduğunu hissettiği ve nu yüzden aşağıya kendisini attığı anlaşıldı. Olayı ise küçük yaralar ile atlatmış olan yaşlı adam ise hastane içerisinde tedavi sonrasın da ise taburcu edildi. O anlar da ise kameralar da anı anıyla görüntülendi.

Yansımış olan görüntüler de ise yaşlı adamın da evinin balkon kısmında pencereye çıkmış olduğu, mahalle sakinlerinin ise branda açarak yaşlı adamın kendisini aşağıya attığı anda görülmektedir.