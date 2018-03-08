Birer gün arayla ölen yaşlı çift

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Birer gün arayla ölen yaşlı çift
Birer gün arayla ölen yaşlı çift admin Tarih: 2018-03-08 Saat: 20:38:16
Güncelleme : 2018-03-08 20:38:16Bu içerik 54 kez okundu.
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Birer gün arayla ölen yaşlı çift

Yaşlı çift, birer gün arayla öldü. Manisa da Selendi ilçesi içerisinde meydana gelen Hakkı Yiğit 81, ile 60 yıllık olan eşi Hatice Yiğit 79, olan ise birer gün içerisinde aralık ile hayatlarını kaybettiler.

Selendi ilçesi içerisinde bulunan Selmanhacılar Mahallesin de yaşamını süren dört çocuk babası olan Hakkı Yiğit ile eşi olan Hatice Yiğit de, yaşlılık ile alakalı sebeplerden dolayı olarak birer gün içerisinde aralık ile yaşamını yitirdi.

Öncesin de ise Hakkı Yiğit’in sonrasından ise Hatice Yiğit’in ölüm haberi, de yakın zaman içerisinde yakınların da üzüntü büyük üzüntü yaşatmıştır. Yaşlı çiftin cenazesi ise Selmanhacılar Mahallesi Camiisin de birer gün ara ile götürüldü.

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