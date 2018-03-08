E- ihaleden 473,5 milyon liralık gelir

e-İhaleden 473,5 milyon liralık gelir. Gümrük ile Ticaret Bakanlığı tarafından 2014 yılı içerisinde başlatmış olduğu e-ihale uygulaması ile 5 Mart’a kadar süren dönem de ise 17 bin 34 araç ile 6 bin 181 eşya grubunun ise satışı oluşturuldu.

Gümrük ile Ticaret Bakanlığı tarafından ise 2014 yılı içerisinde başlatılmış olan e-ihale uygulaması ile 5 Mart’a kadar ise dönem içerisinde 17 bin 34 araç ile altı bin 181 eşya grubunun ise satışı uygulanırken, bu satışlardan ise 473,5 milyon liralık gelir kazanmıştır.

İhaleler içerisinde ise şeffaf ile hızlı yapılmasını da, katılım da kolaylık sağlaması ile bu yıl da yaklaşık olarak 94 bin kayıtlı üye sayısına çıkan sistem ile satışa çıkartılmış olan eşya ile araçların da yaklaşık olarak %80’i ilk ihale de alıcısını fark etti.