Kadın polislerden büyük başarı

Anasayfa GÜNCEL Kadın polislerden büyük başarı
Kadın polislerden büyük başarı
Kadın polislerden büyük başarı admin Tarih: 2018-03-07 Saat: 23:30:18
Güncelleme : 2018-03-07 23:30:18Bu içerik 27 kez okundu.
Reklam

Kadın polislerden büyük başarı 

Kadın polisler hedefi tam isabetle vuruyor.  Adıyaman da İl Emniyet Müdürlüğün de görevli olan 84 kadın polis, halkın huzuru amaçlı gece ile gündüz fark etmeden çalışmasına devam ediyor.

Ellerin de ise tabanca ve atış kısmında ise çalışmakta olan kadın polisler ise, hedef olarak bütün isabeti ile vuruş da bulunuyor. Adıyaman da ise Emniyet Müdürü olan Metin Alper, ise kadın personeli tarafından atış yetisinin ise en üst düzey de bulunması ile gerekmiş olan her türlü önlem aldıklarını açıkladı.

Bu uygulamış olduğumuz eğitim içerisinde ise kendisini ispatlamak amaçlı olan hanım personelimiz ise en düşük erkek meslektaşları kadar ise başarılı atışlar da bulundular. Biz ise, bu periyotta ise eğitimler ile tıpkısı olan kararlılık ile istek ile sürdüreceğiz.” Diye söyledi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır