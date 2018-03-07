Kadın polislerden büyük başarı

Kadın polisler hedefi tam isabetle vuruyor. Adıyaman da İl Emniyet Müdürlüğün de görevli olan 84 kadın polis, halkın huzuru amaçlı gece ile gündüz fark etmeden çalışmasına devam ediyor.

Ellerin de ise tabanca ve atış kısmında ise çalışmakta olan kadın polisler ise, hedef olarak bütün isabeti ile vuruş da bulunuyor. Adıyaman da ise Emniyet Müdürü olan Metin Alper, ise kadın personeli tarafından atış yetisinin ise en üst düzey de bulunması ile gerekmiş olan her türlü önlem aldıklarını açıkladı.

Bu uygulamış olduğumuz eğitim içerisinde ise kendisini ispatlamak amaçlı olan hanım personelimiz ise en düşük erkek meslektaşları kadar ise başarılı atışlar da bulundular. Biz ise, bu periyotta ise eğitimler ile tıpkısı olan kararlılık ile istek ile sürdüreceğiz.” Diye söyledi.