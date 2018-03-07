Eski askeri öğrenciler FETÖ'yü anlattı

Eski askeri öğrenciler GATA'daki FETÖ kumpasını anlattı FETÖ de GATA yapılanması içerisinde olduğu ile örgüt üyesi olmayan asker öğrencilerin ise, vermiş oldukları rapor ile TSK dan ayrılmalarına neden olduğu öne sürülen eski tabip olan subay Ünlü’nün ise yargılanmış olduğu dava içerisinde müştekilerin ise yaşamış olduklarını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü olan FETÖ Gülhane Askeri Tıp Akademisi olan GATA yapılanması içerisinde olduğu ile örgüt üyesi olmadığı bilinen askeri öğrencilerin ise, vermiş oldukları sahte raporlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ise ayrılmasına neden olduğu öne sürülen eski tabip olan subay Murat Ünlü’nün, ise “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlaması ile yargılanması da başlamıştır.

FETÖ üyesi olmayan askeri öğrenciler ise sağlık muayenesi içerisinden elemesinin ise söz konusu dahi olmadığını saptadı.