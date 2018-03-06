Uzun kuyruklar oluştu

Uzun kuyruk oluşturdular. 'Kanım sana feda' Manisa Valiliği öncülüğü içerisinde Manisa Kızılay da Kan Merkezi Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü içerisinde olan “Manisa kanım sana feda’ projesi kapsamı içerisin de başlatılmış olan kan bağışı kampanyasın da ise 18 yaşını geçmiş olan liseli gençlerin ise kan bağışlamak için uzun kuyruklar da meydana geldi.

‘Manisa kanım sana feda’ projesi kapsamı içerisinde kan bağışı olan standın ise Şehzadeler ilçesi içerisinde Cumhuriyet Meydanın da oluşturulmuştur.

Kan bağışı kampanyasıyla başlamış olan ‘Manisa kanım sana feda’ projesi ile alakalı lise öğrencilerinin ise büyük ilgide bulunması öne sürüldüğü kan verebilmek amaçlı olan meydan da ise uzun kuyruklar meydana geldi.