2878 tane terörist öldürüldü

Anasayfa GÜNCEL 2878 tane terörist öldürüldü
2878 tane terörist öldürüldü
2878 tane terörist öldürüldü admin Tarih: 2018-03-06 Saat: 22:06:32
Güncelleme : 2018-03-06 22:06:32Bu içerik 43 kez okundu.
Reklam

2878 tane terörist öldürüldü 

Erdoğan: 2878 terörist etkisiz hale getirildi.bZeytin Dalı Harekatı ile alakalı konuşmakta olan Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, “Afrin de mücadele içerisinde etkisiz şekle büründürüldüğü terörist sayısının ise 2878 olduğu saptandı. Bu mücadele içerisinde ise Mehmetçik tarafından dağ tepe, kar kış, kar bora demeden devam ettirmektedir.” Diye söyledi.

Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde Yargıtay da 150. Yıl içerisinde Sempozyumunun duyurusun da bulunduğu saptandı. Türkiye de ise bu reformları yaptığı ve terör örgütleri ve yoğunluk olarak mücadele devam etmektedir.

Afrin de ise mücadele içerisinde olmaktadır. UYAP da ise FETÖ içerisinde bu tezgahı ise iyi kurmuş olduğu, özeleştiri olaraktan dile getiriyorum.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır