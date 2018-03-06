2878 tane terörist öldürüldü

Erdoğan: 2878 terörist etkisiz hale getirildi.bZeytin Dalı Harekatı ile alakalı konuşmakta olan Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, “Afrin de mücadele içerisinde etkisiz şekle büründürüldüğü terörist sayısının ise 2878 olduğu saptandı. Bu mücadele içerisinde ise Mehmetçik tarafından dağ tepe, kar kış, kar bora demeden devam ettirmektedir.” Diye söyledi.

Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde Yargıtay da 150. Yıl içerisinde Sempozyumunun duyurusun da bulunduğu saptandı. Türkiye de ise bu reformları yaptığı ve terör örgütleri ve yoğunluk olarak mücadele devam etmektedir.

Afrin de ise mücadele içerisinde olmaktadır. UYAP da ise FETÖ içerisinde bu tezgahı ise iyi kurmuş olduğu, özeleştiri olaraktan dile getiriyorum.