Cüneydi gözaltına alındı

İsrail Erdoğan'la görüştüğü için Cüneydi'yi gözaltına aldı. ABD Başkanı olan Trump’ın, Kudüs de İsrail başkenti gibi tanınmış olan karar sonrasın da Filistinler tarafından direniş de bulunduğu ve sembol şekline gelmiş olan 15 yaşında olan Fevz Cüneydi, Türkiye’ye gelmiş olduğu ve Cumhurbaşkanı olan Erdoğan ile görüşme de bulunduğu saptandı.

Cüneydi, ise Filistin içerisinde dönmüş olduğu İsrail askerleri tarafından ise, Erdoğan ile görüşmüş olduğu gerekçesi ile alakalı gözaltı altına alınmıştır. Sabah’ta bulunan habere göre ise, 3 bin dolar kadar kefaletini kapatması ile 19 Aralık içerisinde serbest salınmıştı.

Erdoğan ile ise ne görüşmüş olduğu ile alakalı sorular da sordukları ve kendisine ise darp da bulundukları ile mayıs ayında görülmesi beklenmiş olan mahkeme içerisinde devamlı olarak ertelenmiş olan yurtdışı çıkışı sırasın da bütün olarak yasaklanacak olduğu da kendisine ise söylenmiş olduğunu dile getirdi.