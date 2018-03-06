Cüneydi gözaltına alındı

Anasayfa GÜNCEL Cüneydi gözaltına alındı
Cüneydi gözaltına alındı
Cüneydi gözaltına alındı admin Tarih: 2018-03-06 Saat: 21:46:31
Güncelleme : 2018-03-06 21:46:31Bu içerik 45 kez okundu.
Reklam

Cüneydi gözaltına alındı 

İsrail Erdoğan'la görüştüğü için Cüneydi'yi gözaltına aldı. ABD Başkanı olan Trump’ın, Kudüs de İsrail başkenti gibi tanınmış olan karar sonrasın da Filistinler tarafından direniş de bulunduğu ve sembol şekline gelmiş olan 15 yaşında olan Fevz Cüneydi, Türkiye’ye gelmiş olduğu ve Cumhurbaşkanı olan Erdoğan ile görüşme de bulunduğu saptandı.

Cüneydi, ise Filistin içerisinde dönmüş olduğu İsrail askerleri tarafından ise, Erdoğan ile görüşmüş olduğu gerekçesi ile alakalı gözaltı altına alınmıştır. Sabah’ta bulunan habere göre ise, 3 bin dolar kadar kefaletini kapatması ile 19 Aralık içerisinde serbest salınmıştı.

Erdoğan ile ise ne görüşmüş olduğu ile alakalı sorular da sordukları ve kendisine ise darp da bulundukları ile mayıs ayında görülmesi beklenmiş olan mahkeme içerisinde devamlı olarak ertelenmiş olan yurtdışı çıkışı sırasın da bütün olarak yasaklanacak olduğu da kendisine ise söylenmiş olduğunu dile getirdi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır