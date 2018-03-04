4 araç duvar altında kaldı

İstanbul Eyüp'te 4 araç çöken duvarın altında kaldı. Eyüp de yağmur sebebi ile parkın duvarı yıkıldı. Dört araç ise devrilmiş olan duvarın alt kısmında kalmıştır.

Ekiplerin ise olay alanın da ki çalışması devam etmektedir. İstanbul da sabah etkisini göstermekte olan sağanak yağmur, sebebi ile Eyüp de bulunan bir park içerisinde ki istinat duvarının yıkılmasına sebep oldu.

İdris Köşkü Caddesin de ise olan İdris Bitlis Parkın da ki yeni olarak inşa edilen istinat duvarı altında, yağmura karşı direnemeyen sulara dayanamadığı ve devrilmiş olduğu saptandı. Cadde üstünde ise park şeklinde duran dört araç ise çökmüş olan duvar altın da kalmıştır.

Etrafta ise güvenlik önlemi alındığı ve, ekipler tarafından ise duvar altında bulunan araçları ise kurtarmak amaçlı çalışması devam etmektedir.