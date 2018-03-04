Trump'tan Avrupa'ya şok tehdit

Trump'tan Avrupa'ya şok tehdit. ABD Başkanı olan Trump’ın ithal çelik ile alüminyuma ek vergide getireceğinin duyurusundan sonrasın da AB cephesi ABD’ye yönelik hareket de bulundu.

Bu adımın sonrasın da ise Trump’ın da yeni bir tehdit de savurmuş olduğu saptandı. ABD Başkanı olan Donald Trump’ın ise önümüz de ki haftalar içerisinde ithal çelik ile alüminyuma sıra ile yüzde olarak 25’ ile yüzde 10 oranları içerisinde ek gümrük de ki vergilerini de getirilecek olduğunu duyurması üstüne Avrupa Birliğin de (AB), ABD’den yapılmış olan ithalata yönelik önlemler de bulunacağını duyurdu.

Ekonomistlerin ise, Trump da yönetim içerisinde korumacı politikalar çerçevesi içerisinde gerçekleştirecek olan gümrük vergilerin de ise misillemelere karşı yıl açabileceğinin birde bunun üstünde küresel olarak bir ticaret savaşı açabileceği iddiasını öne sürdü.