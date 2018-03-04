Sina operasyonunda 4 asker şehit

Anasayfa GÜNCEL Sina operasyonunda 4 asker şehit
Sina operasyonunda 4 asker şehit
Sina operasyonunda 4 asker şehit admin Tarih: 2018-03-04 Saat: 20:12:45
Güncelleme : 2018-03-04 20:12:45Bu içerik 43 kez okundu.
Reklam

Sina operasyonunda 4 asker şehit 

Mısır'ın Sina Operasyonu'nda 4 asker hayatını kaybetti. Mısır ordusu içerisinde terör gruplarına yönelik devam ettirmiş olduğu “2018 Sina Operasyonun da” dört askerin de yaşamını yitirdiği, on silahlı unsurun ise etkisiz şekle büründüğü açıklandı.

Mısır Ordu Sözcüsü olan Albay Tamir er-Rifai, sosyal medya hesabı üstünden yapmış olduğu açıklama sırasın da, Kuzey Sina da yaşanan çatışmalar içerisinde bugün de dört askerin hayatını kaybettiğini, 4’nün ise yaralanmış olduğunu dile getirdi.

Operasyonlar kapsamı içerisinde ise altı nokta üzerinde hava saldırısını yaptığı birde 10 silahlı unsurun ise etkisiz şekle büründüğünü bildiren Rifai, “Askeri birliklerin de hedef almak amaçlı düzenlenen 2 bombalı aracın ise imha edilmiş olduğunu” saptadı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır