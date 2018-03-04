Sina operasyonunda 4 asker şehit

Mısır'ın Sina Operasyonu'nda 4 asker hayatını kaybetti. Mısır ordusu içerisinde terör gruplarına yönelik devam ettirmiş olduğu “2018 Sina Operasyonun da” dört askerin de yaşamını yitirdiği, on silahlı unsurun ise etkisiz şekle büründüğü açıklandı.

Mısır Ordu Sözcüsü olan Albay Tamir er-Rifai, sosyal medya hesabı üstünden yapmış olduğu açıklama sırasın da, Kuzey Sina da yaşanan çatışmalar içerisinde bugün de dört askerin hayatını kaybettiğini, 4’nün ise yaralanmış olduğunu dile getirdi.

Operasyonlar kapsamı içerisinde ise altı nokta üzerinde hava saldırısını yaptığı birde 10 silahlı unsurun ise etkisiz şekle büründüğünü bildiren Rifai, “Askeri birliklerin de hedef almak amaçlı düzenlenen 2 bombalı aracın ise imha edilmiş olduğunu” saptadı.