Tank hendekleri tuzağı

Tank hendekleri tuzağının arkasında kimin aklı var? Terör örgütü olan YPG/PKK tarafından ise Afrin bölgesi içerisinde irtibat halinde bulunan hendeklerin içerisinde yanı sıra olarak özel hendekler ile tankları da tehlikeli kısımlara yönlendirmek amaçlı hedeflemiş oldukları anlaşıldı.

Güvenlik uzmanı olan ise Abdullah Ağar, “Örgüt içerisin de çok kalleş bir şekilde bir planda bulunduğunu görmekteyiz. YPG/PKK ise bu denli olan bir tahkimat üretmesinin sonrasın da bir kurmay akıl olmaktadır.” Diye söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) Özgür Suriye Ordusu olan (ÖSO) ve devam ettirmiş olduğu saptanan Zeytin Dalı Harekatı kapsamı içerisinde YPG/PKK’ya ise ait olarak bulunan çukurlar, tüneller ile meskun mahalleleri içerisinde bubi tuzaklarının ise elde edildiği saptandı.